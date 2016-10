Só na Bença destaca a importância da construção de um novo presídio em Pimenta Bueno

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) participou de uma ampla reunião para discutir a Segurança Pública no município de Pimenta Bueno. Entre os assuntos destacados constaram a construção do novo presídio e o modelo de gestão penitenciária.

De acordo com Só na Bença, a atual cadeia pública do município não apresenta as condições adequadas para que seja implantado um novo modelo de gestão penitenciária, no qual os apenados teriam acesso à educação formal, especialmente, no âmbito profissionalizante.

“É importante que o governo do estado invista na construção de um novo presídio em Pimenta Bueno, que poderia ser destinado a atender a região, e viabilizar as condições de ressocialização dos apenados”, destacou o deputado.

Nesse sentido, a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, esclareceu que se faz necessário, também, criar mecanismos de suporte para os familiares dos apenados, formando-os e capacitando-os, com o objetivo de estabelecer meios de trabalho e renda.

EXEMPLO

A Ciclo Cairu é referência no trabalho de ressocialização dos apenados, em Pimenta Bueno. Instalada desde 1985 neste município, a empresa possui apenados que recebem os benefícios legais (salário e redução da pena) ao desempenharam as funções laborativas. “É fundamental que eles (apenados) tenham a oportunidade de aprender uma nova profissão”, destacou o diretor da empresa, Euflávio Odilon Ribeiro.

Para ele, seria importante pensar na construção de uma fábrica de confecções dentro das futuras instalações do presídio.

Nesse encontro, o vice-governador Daniel Pereira assumiu o compromisso de coordenar o processo de construção do novo ambiente prisional de Pimenta Bueno.

O deputado Só na Bença declarou que o anseio da população é pelas novas instalações e trabalhará no âmbito do legislativo estadual, em especial na Comissão de Transportes e Obras Públicas, da qual é presidente.

Autor e foto: Assessoria parlamentar