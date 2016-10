Após 108 dias, motoqueiro que sofreu acidente próximo a AVEC morre no HR de Vilhena

Daniel Jorge de Araújo, de 37 anos, foi vítima de acidente de trânsito no dia 28 de Julho de 2016. Na ocasião trafegava com uma moto Honda CG 150 pela Avenida 34 sentido BR-174, quando colidiu com um veículo Toyota Etios dirigido por Geisa Maria Vaz, de 32 anos.

No choque, Daniel bateu no para-brisa do carro e sofreu fraturas pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional (HR) onde ficou internado. Porém, após 108 dias do acidente não resistiu e morreu.

O corpo está sendo preparado pela funerária Vilhena. Porém, ainda não há informação onde será velado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração