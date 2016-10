COLORADO: em menos de 12 horas, PM encontra moto furtada em garagem

A Polícia Militar (PM) de Colorado do Oeste foi extremamente eficaz, em menos de 12 horas localizou a moto CG 125 furtada na garagem de uma casa na Avenida Amazonas, nesta madrugada de terça-feira, 18.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais militares após registrar a ocorrência de furto do veículo, colheu informações e já tinham alguns nomes de suspeitos em mãos.

Nas primeiras horas da manhã desta terça, os militares encontraram a motocicleta nas proximidades da Avenida Vilhena, bairro Santa Luzia, escondida numa mata.

O veículo foi recolhido para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Aline Guerreiro