Coordenação faz avaliação positiva do JOER em Vilhena

A etapa estadual juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) encerrou com o objetivo alcançado.

A competição envolveu 1.929 alunos-atletas, técnicos, dirigentes e coordenadores de 178 escolas de 46 municípios, no período de 8 a 17 de outubro, em Vilhena.

O evento classificou atletas nas modalidades individuais e coletivas para a etapa nacional juvenil (15 a 17 anos) que acontecerá em João Pessoa (PB), de 10 a 19 de novembro.

O Joer 2016 teve na Cerimônia de Abertura a participação especial do medalhista mundial do vôlei de praia, Emanuel Rego; e do representante do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), professor Edgar Hubner.

Além de prestigiar a abertura, Hubner fez uma vistoria completa na estrutura dos jogos, e classificou o evento rondoniense como um dos mais bem organizados, seguindo os padrões estabelecidos pelo COB.

“O legado que deixamos é a realização da competição com sucesso, o engajamento dos servidores e voluntários no evento e a reafirmação aos jovens de que o esporte e o estudo são o futuro deles”, disse o coordenador-geral do evento, professor Ítalo Aguiar, em reunião de encerramento com os membros do Comitê Central Organizador (CCO).

Apesar da responsabilidade de organização dos Jogos ser da Gerência de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar (Gefece), órgão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o maior evento esportivo de Rondônia é realizado por várias mãos.

Na opinião da coordenadora regional de Educação de Vilhena, professora Oracira Godinho, a realização pela primeira vez do Joer no município foi um desafio. “Foi um sucesso, e Vilhena está de portas abertas para sediar novas edições dos Jogos Escolares”, afirmou Oracira, agradecendo ainda o apoio da prefeitura.

Texto e foto: assessoria