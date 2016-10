Família pede ajuda para tratamento de criança na Capital

A poucas semanas de passar pela tão aguardada cirurgia, o pequeno Mateus Abraão Gonçalves, de 6 anos, que sofre de hidrocefalia encontra-se internado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho.

O caso do menino Matheus, foi noticiado pelo site em 2015 nessa época a avó Sueli Costa buscava por ajuda para custear um procedimento cirúrgico que foi agendado para 9 de novembro deste ano.

A tia materna do garoto, Janaina da Costa, procurou o Extra de Rondônia na busca por ajuda para mãe Suelen da Costa e filho que estão na capital. Segundo Janaina, há um mês o menino teria dado entrada no Hospital Regional de Vilhena com uma gripe, que evoluiu para uma pneumonia agradava por uma bactéria sendo necessário enviar a criança para a capital.

“O quadro de saúde dele agravou e a informação que chegou a nós é que ele esta na UTI”, explicou Janaina.

Janaina contou que sua irmã não tem mais condições de se manter na capital ao lado do filho. “Minha irmã Suelen não conseguiu vaga na casa de apoio, pois esta lotada, o único lugar que tinha vaga cobra R$ 15,00 a diária sem contar à alimentação que o valor é aparte. Ela esta lá há um mês e já gastou tudo o tinha, necessitando de auxilio”, afirmou a tia.

A família disponibilizou uma conta bancaria para quem puder ajudar a mãe de Matheus: Banco Caixa Econômica agencia 1825 operação 013 conta poupança 00023859-7. Para quem quiser entrar em contato para ajudar e conhecer mais o telefone é o seguinte: (69)9 9221-9944 (mãe Suelen) e 9 8443 2052 (tia Janaina). Mais sobre o assunto: clique aqui

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Família