Motorista perde controle e acerta dois carros e uma moto no Jardim Eldorado

Acidente envolvendo três carros e uma moto aconteceu na tarde desta terça-feira, 18, no bairro Jardim Eldorado, Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro Fiat Siena, trafegava pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando perdeu o controle de direção a bateu num veículo Ford Ka que estava estacionado, que por sua vez acertou um VW Gol que também estava parado e acabou batendo numa moto Biz que estava estacionada. A motocicleta ficou debaixo do Gol.

Todos os veículos envolvidos tiveram danos materiais. O condutor do Siena bateu a cabeça e o tórax e sentia fortes dores. Ele foi levado pelos bombeiros ao Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia