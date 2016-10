Carros colidem em cruzamento no centro de Vilhena

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19, no centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape Chevrolet S-10, seguia pela Avenida Liberdade sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Quintino Cunha, colidiu com o veículo Fiat Strada.

Apesar do forte impacto, não houve feridos, apenas danos materiais. Os condutores entraram em acordo no local. com isso, não foi preciso a presença da Polícia de Trânsito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia