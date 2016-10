Casa de repórter é furtada pela segunda vez em Colorado

Na noite desta terça-feira, 18, a repórter Aline Guerreiro, moradora da cidade de Colorado do Oeste, se ausentou por algumas horas de sua residência, quando voltou o imóvel estava com a porta arrombada.

De acordo com Aline, que mora no setor chacareiro, esta é a segunda vez que ela tem sua casa invadida por ladrões. No dia 31 de setembro a repórter que foi candidata à vereadora em Colorado teve um prejuízo de R$ 7 mil em Joias e dinheiro. Desta vez os bandidos levaram diversos eletrodomésticos.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência para futuras investigações da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Aline Guerreiro