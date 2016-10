Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 02 acidentes de trânsito que resultaram em 01 ferido.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 626 veículos e 972 pessoas, destas 112 realizaram teste etílico, sendo que 03 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 01 preso.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 21 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

109 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF detém foragido da justiça em Ji-Paraná/RO

Um foragido da justiça foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta última terça-feira (18), durante fiscalização de rotina executada nas proximidades do quilômetro 352 da BR 364, na cidade de Ji-Paraná/RO.

Por volta das 16 horas, os agentes da PRF abordaram o ônibus VOLVO/MPOLO PARA, ano 2004, que fazia linha de Porto Velho/RO a Cascavel/PR. Efetuada pesquisas dos passageiros nos sistemas de segurança, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto, em desfavor do passageiro de 38 anos de idade, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de roubo majorado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Presídio Central de Ji-Paraná/RO.

PRF apreende aproximadamente 32 m³ de madeira na BR 364/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 32 metros cúbicos de madeira irregular, nesta quarta-feira (19). Os flagrantes ocorreram na BR 364, sentido decrescente nos municípios de Jaru/RO e de Ariquemes/RO.

Às 5 horas, os agentes de plantão da PRF abordaram o veículo FORD/CARGO 2429, cor branca, ano 2013, conduzido por um homem de 49 anos de idade, no quilômetro 432 da BR 364. Ao analisar no veículo, o transporte de aproximadamente 6m³ de madeira, conhecida como Maria Preta, os policiais solicitaram o Documento de Origem Florestal (DOF) do condutor, que logo afirmou não possuir.

Por volta das 6 horas, durante a fiscalização de rotina, no quilômetro 520 da BR 364, os policiais abordaram o veículo VW/25.370 CLM, cor branca, ano 2008, conduzido por um homem de 36 anos de idade, na companhia de um homem de 53 anos. Revistado o veículo, a equipe da PRF encontrou 26,47 m³ de madeira, das espécies, itaúba, mezilaurus, com irregularidades.

Diante das situações, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

Foragido é capturado pela PRF portando documento inválido em Ji-Paraná/RO

Nesta madrugada, quarta-feira (19), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou e flagrou um foragido da justiça portando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsidade. O fato ocorreu nas imediações do quilômetro 352 da BR 364, sentido crescente em Ji-Paraná/RO.

No momento da fiscalização de rotina, os policiais da PRF abordaram o veículo VOLVO/MPOLO PARA, cor branca, ano 2013, que destinava para Porto Velho/RO. Ao averiguar a documentação dos passageiros, os policiais notaram inautenticidades na CNH do passageiro de 24 anos de idade, constatando invalides.

Realizada pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto, em desfavor do jovem, expedido pela 3° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, acusado de tráfico de drogas e condutas afins.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria