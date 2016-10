Deputada e prefeita eleita garantem R$ 2 milhões para a saúde pública de Vilhena

A prefeita eleita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) conquistou nessa semana, em Brasília, um importante benefício para a saúde pública do Cone Sul do estado.

Ao lado da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), a prefeita esteve em audiência com o senador Valdir Raupp (PMDB) e garantiu R$ 2 milhões em emendas para investimentos no Hospital Regional, o qual atende não só os pacientes vilhenenses, como de toda a região, inclusive do noroeste do Matogrosso.

O recurso é proveniente das emendas impositivas do Senador da República. “O Senador Raupp já está colocando em prática o que prometeu em campanha, que era uma parceria com a nossa cidade a fim de torná-la novamente uma referência no estado”, comentou Rosani Donadon ao final do encontro.

O Senador da república parabenizou Rosani pela vitória nas urnas e reiterou seu compromisso com o Cone-Sul de Rondônia.

Uma das principais propostas de campanha de Rosani Donadon ao longo de sua campanha eleitoral foi transformar a saúde pública vilhenense em uma referência. “Ela já foi uma das melhores do país, e com o apoio que garantimos, com certeza o vilhenense passará a contar com melhor assistência na área a partir do ano que vem”, diz.

Rosani Donadon visitou os membros da bancada federal em Brasília e a todos solicitou apoio para obras e aquisições de equipamentos. “Com os recursos federais, conseguimos acelerar o processo de desenvolvimento de nossa cidade e podemos trabalhar em diversas obras nos mais variados setores do município”, arrematou.

Texto e foto: Assessoria