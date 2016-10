Mãe entra na frente e impede que filho fosse assassinado a tiros

O fato ocorreu na noite desta quarta-feira, 19, na Rua H-9, no bairro Alto Alegre, na Cohabinha, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens chegaram em duas motos escuras, um deles desceu de arma em punho e rendeu a vítima A.H, de 17 anos, que estava no quintal da residência e o levou para dentro da casa.

O agressor falou para o menor, “você que está roubando” e apontou a arma para o adolescente, neste momento a mãe chegou e entrou na frente pedindo para que não matasse seu filho.

Com isso, o agressor pegou a mão do menor e atirou. O projétil transpassou a mão direita. Em seguida os homens fugiram tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A PM está colhendo mais informações para registrar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia