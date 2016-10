Venda de artigos natalinos movimenta comércio em Vilhena

O Natal será celebrado no dia 25 de dezembro, mas as lojas de Vilhena já preparam suas vitrines expondo árvores, presépios e artigos de enfeites de variados modelos e tamanhos. A reportagem do Extra de Rondônia saiu às ruas para ver de perto o comércio destes produtos que encantam a população.

Segundo a vendedora e decoradora, Inês Maria Padro, desde a segunda-feira, 17, a loja em que trabalha começou a expor os produtos de decoração natalina. “Nós antecipamos a venda e exposição desses enfeites como uma forma de incentivar as pessoas a entrarem no espirito natalino. Além disso, quanto mais rápido as pessoas montarem a suas árvores vão ter mais tempo de curtir esse momento especial”, disse Inês.

Os consumidores podem encontrar árvores de Natal com preços que variam de R$ 120,00 a R$500,00 na loja em que Inês trabalha.

Além das árvores de natal outros artigos que está sendo procurado pelos vilhenense são as guirlandas e Papais Noéis, que podem ser encontrados com preços que variam entre R$ 75,00 a R$ 200. “Além de vender as árvores e enfeites eu também faço decoração nas residências”, revelou Inês, que acredita no aumento das vendas nos próximos dias.

A dona de casa Maria Leite, de 28 anos, contou que já começou a visitar as lojas à procura de artigos natalinos para enfeitar a casa. “É muito importante antecipar as compras natalinas para economizar e também para deixar a casa no espírito do Natal por mais tempo”, falou Maria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia