Avenida Rondônia volta a ser fechada por comerciantes e moradores

No final da tarde desta quinta-feira, 20, moradores e comerciantes do bairro Parque Novo Tempo, em Vilhena, voltaram a fechar a via mais importante que corta o bairro de ponta a ponta, a Avenida Rondônia.

Desta vez, os comerciantes e moradores disseram a reportagem do Extra de Rondônia, que enquanto não houver uma solução definitiva, a via ficará bloqueada. E agora, não em um só lugar, mais em cinco pontos da avenida.

Barricadas foram montadas com carros e entulhos para que nada ultrapasse. Inclusive colocaram fogo em entulhos para chamar a atenção das autoridades políticas, que pelo menos até agora, não deram nenhuma resposta concreta para a população daquela região, que estão sofrendo com a poeira e num futuro próximo com as chuvas que estão chegando.

