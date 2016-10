Estudantes do IFRO de Colorado fazem mobilização na BR 364

Contra PEC 241, alunos do campus de Colorado do Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizaram um pitstop na BR 364, em Vilhena.

Os cerca de 80 alunos saíram às 7h de Colorado do Oeste em ônibus fretados, iniciando o pitstop por volta das 8h30. Panfletos explicativos e adesivos foram distribuídos para os motoristas que passavam pelo trecho próximo, ao posto Catarinense.

Segundo o aluno do IFRO e representante do Movimento Estudantil “OCUPA IF”, Carlos Paulek, a muita desinformação sobre a PEC 241. “Algumas das pessoas que abordamos afirmavam não ter informação sobre o tema, no geral fomos bem aceitos pelos condutores que permitiram a adesivar, e receberam o panfleto”, explicou Carlos.

De acordo com Carlos, o pitstop é uma extensão da ocupação que vem ocorrendo no campus de Colorado há duas semanas, sendo a escolha da BR 364, trecho de Vilhena, devido ao seu maior fluxo de veículos.

A mobilização foi acompanhada por agentes da Policia Rodoviária Federal, e encerrou as 10h30. “A previsão era que ficássemos por mais tempo, porém, todo o material foi entregue”, destacou Carlos.

