Força Tática recupera moto furtada em residência e detém suspeito de receptação

No final da tarde desta quinta-feira, 20, a guarnição da Força da Tática recebeu informação que na Avenida 1503, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, havia uma moto Honda Biz C-100 de cor preta que provavelmente era produto de furto.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Força Tática foi até ao endereço citado e encontrou Jhon Claudio Batista, de 24 anos, e com ele uma moto Biz C-100 de cor preta, placa NCF-4937/Vilhena.

Os policiais pediram o documento do veículo, no qual Jhon mostrou, porém, ao puxar no sistema pela placa nada constou.

Entretanto, os militares desconfiaram do rapaz, e novamente consultaram num sistema mais avançado disponível na Central de Operação, com isso, constatou que o veículo tinha registro de furto do dia 09 de outubro de 2016.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Polícia Civil para se explicar ao delegado de plantão.

Texto: Extra e Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia