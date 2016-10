Luizinho Goebel debate investimentos para Cone Sul com diretor do DER

Em reunião com o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o deputado estadual Luizinho Goebel solicitou novos investimentos do governo de Rondônia para a Residências Regionais do DER em Vilhena e Colorado do Oeste.

Segundo o deputado, a reivindicação é para poder atender melhor as estradas do Cone Sul, haja vista que a região produz cerca de 80% dos grãos de todo o estado e também lidera o ranking agropecuário.

Ezequiel Neiva afirmou ao deputado que o governador Confúcio Moura tem o Cone Sul entre as prioridades de investimentos, exatamente pela alta produção agropecuária com reflexo direto na economia rondoniense.

Neiva citou como exemplo dos investimentos, a reativação da Residência Regional do DER em Vilhena, que ficou desativada há 12 anos.

Nos últimos meses, tanto a regional de Vilhena quanto a de Colorado D’ Oeste foram contemplada com maquinários novos. O diretor citou também o asfaltamento da BR-435 (antiga RO-399), de Cerejeiras a Pimenteiras; o recente início do asfaltamento do asfaltamento urbano de Cerejeiras; o projeto para o asfaltamento de Corumbiara a Vitória da União; além da melhoria de todas as rodovias estaduais na região do Cone Sul.

Goebel disse que ficou satisfeito com o posicionamento do diretor Ezequiel Neiva. “Temos muitas pontes velhas que precisam ser recuperadas, e hoje soube que o governo está adquirindo centenas de bueiros armcos (tubos metálicos) para a eliminação de pontes velhas e que o Cone Sul será contemplado”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria