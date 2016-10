Maurão apresenta projeto concedendo título de cidadania a ex-servidor da Casa

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), apresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 091/16, concedendo o título de cidadão honorífico de Rondônia ao ex-servidor da Casa, Olindo Vanzella. A matéria está tramitando no legislativo estadual.

“É o reconhecimento desta Casa a um servidor que muito contribuiu com a implantação da Assembleia Legislativa e também com o Estado de Rondônia, onde exerceu diversas funções com muita dedicação e responsabilidade”, ressaltou Maurão.

Natural de Rolândia, no Paraná, Vanzella é formado em ciências contábeis e chegou a Rondônia em 1984, quando, a convite do então presidente da Assembleia, José Bianco, passou a trabalhar no Legislativo Estadual.

Ele exerceu cargos como o de diretor geral, diretor administrativo, diretor de serviços gerais, presidente da Comissão de Licitações e participou da elaboração da Constituição do Estado, em 1989.

Durante o Governo de Oswaldo Piana, foi diretor administrativo da Secretaria de Obras e durante o mandato de José Bianco no Executivo Estadual, comandou a Companhia de Gás (Rongás). Em 2004, ele retornou à Assembleia, onde se aposentou posteriormente.

Neste ano, é o segundo projeto concedendo o título de cidadão apresentado pelo presidente a ex-servidor da Casa. Já foi aprovada a concessão de título honorífico a Zorando Moreira de Oliveira.

Texto e foto: Assessoria