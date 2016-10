Rosani Donadon garante mais R$ 1 milhão para a saúde através de Acir Gurgacz

A prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) esteve reunida com o senador da república, Acir Gurgacz (PDT) bem como com seu suplente e senador em exercício, Sebastião Valadares.

O encontro aconteceu em Brasília no gabinete do Senador. Durante a conversa, Rosani solicitou apoio do parlamentar para Vilhena e conseguiu R$ 1 milhão que serão destinados à saúde pública do município logo no início do ano que vem.

Acir garantiu à prefeita eleita do município que dará continuidade ao projeto de iluminação da BR-364, bem como a duplicação da rodovia federal. Além disso, o senador pedetista reiterou seu compromisso com a iluminação da BR-174 até a sede do campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Ao lado da deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB) a prefeita do município reiterou sua parceria com o senador Acir, bem como com senador em exercício, Sebastião Valadares. “O senador Acir é um homem de visão e sua atuação em prol do desenvolvimento de Vilhena será de extrema importância para seu desenvolvimento e estruturação”, comentou a prefeita eleita.

A deputada estadual Rosangela Donadon parabenizou o senador pelo empenho e agradeceu o senador em exercício, Sebastião Valadares pela preocupação com o cone-sul de Rondônia. “Ambos já se comprometeram com a nossa região e tenho certeza que esse auxílio irá contribuir em muito com a aceleração do desenvolvimento de Vilhena”, disse a parlamentar.

