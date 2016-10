Técnicos de Chupinguaia são capacitados em ações contra malária em RO

O diagnóstico parasitológico da malária é de suma importância para o registro de incidência de casos no estado, sendo este uma ferramenta fundamental para o monitoramento e avaliação das ações de prevenção, tratamento precoce, minimizando assim as causas e consequências da doença.

As capacitações são fundamentais para que os profissionais de saúde, especialistas em análises clínicas laboratoriais, identifiquem os dois tipos de malária incidente na região: P. vivax e P. falsiparum.

Conforme o diretor-geral do Lacen, Luiz Tagliane, o estado vem intensificando suas ações no processo de atualização em Diagnóstico Parasitológico da Malária, Certificação de Resultados desde o início do ano, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen), em parceria com a Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Para preparar profissionais de saúde que atuam no diagnóstico precoce da malária, objetivando, assim, a segurança do diagnóstico preciso e garantir tratamento correto para os dois casos incidentes no estado e intensificar as ações de prevenção, está acontecendo em Porto Velho mais um curso de capacitação.

Participam destas atualizações cerca de 25 microscopistas dos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Chupinguaia, Costa Marques, Cacaulândia, Alvorada do Oeste, além de Humaitá, pertencente ao Estado do Amazonas, por ser zona de divisa com Rondônia.

“Considerando dados do Ministério da Saúde que indicam a região amazônica como endêmica para a malária, o estado por meio da Secretaria da Saúde (Sesau), intensificou suas ações no enfrentamento à doença, capacitando, assim, os profissionais, para ofertar serviços de qualidade à população rondoniense, com resultados de exames precisos, com padrão de confiabilidade do Lacen”, disse o secretário Williames Pimentel.

Texto e foto: Assessoria