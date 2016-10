Vilhenense expõe drama e pede ajuda para alimentar família

Edvaldo Rios de Medeiro, 40, visitou na manhã desta quinta-feira, 20, a redação do Extra de Rondônia para – segundo ele – expor o drama em que vive e pedir ajuda para poder alimentar sua família.

Casado em pai de dois filhos, Edvaldo contou que sofreu um acidente há cinco meses enquanto trabalhava e quebrou um dedo da mão.

Ele disse que, após o fato, ficou com sequelas na mão e não consegue mais arrumar emprego.

“A minha situação é difícil; não recebi nada da firma em que trabalhava e passei esse mês por uma perícia do INSS e estou aguardando o meu benefício ser liberado, enquanto isso minha família passa por necessidades”, desabafa.

Triste, Edvaldo disse também que está com contas de luz e água atrasadas em casa.

Ele pede ajuda em alimentos e também se as pessoas quiserem doar roupas e calçados para a família. “Qualquer coisa que doarem será bem vindo, me preocupo com os meus filhos. É triste ver os filhos com fome e não poder fazer nada, por isso estou pedindo”, falou, emocionado.

Quem desejar ajudar Edvaldo é só entrar em contato pelos telefones (69) 8411-8740 ou 8496-9229, ou ir na casa dele que fica localizada na Rua 2901, número 2110, no bairro Cristo Rei em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia