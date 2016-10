Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 02 acidentes de trânsito que resultaram em 01 ferido.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 920 veículos e 1167 pessoas, destas 223 realizaram teste etílico, sendo que nenhum condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 32 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

85 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende aproximadamente 8 m³ de madeira irregular em Ariquemes/RO

Nesta manhã, sexta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 8 metros cúbicos de madeira irregular. O flagrante aconteceu nas redondezas do quilômetro 520 da BR 364, sentido decrescente no município de Ariquemes/RO.

Durante a fiscalização de rotina, a equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo M.B/M.BENZ L 1513, cor branca, ano 1984, conduzido por um jovem de 18 anos de idade. Ao avistar o transporte no veículo de aproximadamente 8 m³ de madeira, da espécie mezilaurus itaúba, em forma de lascas e toras, os policiais rodoviários federais solicitaram a documentação de porte obrigatória da carga ao condutor, que afirmou não possuir nota fiscal ou Documento de Origem Florestal (DOF).

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município de Ariquemes/RO.

PRF apreende aproximadamente 45 m³ de madeira irregular em Ariquemes/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 45 metros cúbicos de madeira irregular, nesta última quinta-feira(20). O flagrante ocorreu nas proximidades do quilômetro 520 da BR 364, no município de Ariquemes/RO.

Durante fiscalização de rotina realizada por volta das 17 horas, a equipe da PRF abordou o caminhão M.BENZ/AXOR LOC T, cor branca, ano 2007, conduzido por um homem de 39 anos de idade. Ao averiguar a documentação para o transporte de 45,7288 m³ de madeira da espécie Cariniana Decandra-Jequitibá rosas, em toras, apresentada pelo condutor, os policiais constataram divergências na nota fiscal e no Documento de Origem Florestal (DOF).

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ariquemes/RO.

Foragido de alta periculosidade e capturado pela PRF em Ariquemes/RO

No inicio da noite desta última quarta-feira (19), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recapturou um foragido da Justiça. Considerado de alta periculosidade.

A ação dos policiais ocorreu durante a fiscalização realizada nas imediações do quilômetro 520 da BR 364, na cidade de Ariquemes/RO.

Na ocasião, a motocicleta HONDA/CG 125 FAN, cor preta, ano 2010, conduzida por um homem de 27 anos de idade, foi abordada pelos agentes da PRF. Realizado os procedimentos necessários de praxe, os policiais constataram que o condutor se tratava de um preso foragido do Presídio de Porto Velho/RO, onde cumpria pena, pelo crime de roubo. O mandado de prisão foi expedido pela 2° Vara Criminal de Ariquemes/RO.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil da localidade.

PRF apreende quase 200 produtos diversos irregulares e motosserra em Bujari/AC

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta última quarta-feira (19), um motosserra, diversos produtos alimentícios e de limpeza, durante fiscalização de rotina, realizada nas proximidades do quilômetro 157 da BR 364, sentido crescente em Bujari/AC.

Durante a abordagem ao veículo VW/VW 7.90 S, cor branca, ano 1987, com três ocupantes, os policiais da PRF revistaram o interior do caminhão e encontraram 2 pacotes de Detergente, 2 pacotes de limpa alumínio, 2,100 kg de açúcar, 1 pacote de pilha, 20 pacotes de Sabão em pó, 5 pacotes de água sanitária, 9 pacotes de Biscoito tipo Maria, 10 pacotes de Biscoito recheado, 7 pacotes de Leite, 110 pacotes de Sabão em barra, 1 unidade de Motosserra, 25 pacotes de esponja de aço e 3 pacotes de leite condensado.

Ao ser indagado, o condutor de 50 anos afirmou que tinha adquirido as referidas mercadorias em diversos lugares de Rio Branco/AC e o passageiro de 52 anos de idade informou ser o proprietário das referidas mercadorias, onde pretenderia revender na cidade de Jordão/AC. Solicitado a documentação fiscal dos produtos, o passageiro apresentou o documento com inconsistências referente à mercadoria transportada.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Bujari/AC.

PRF captura foragida da justiça em Jaru/RO

Uma mulher foragida da justiça foi capturada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta última quinta-feira (19). A ação foi realizada sentido decrescente em Jaru/RO, no quilômetro 432 da BR 364.

Durante o patrulhamento de rotina executado por volta das 22h30, os agentes da PRF abordaram o ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Porto Velho/RO a Cerejeiras/RO. Efetuada pesquisas dos passageiros no banco de dados, os policiais constataram em desfavor da passageira de 25 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusada de furto, art. 155.

A equipe constatou que a jovem tinha a companhia de sua filha de 04 meses e uma amiga de 17 anos de idade, que ficou com os pertences da detida.

Diante dos fatos, a jovem foi encaminhada junto com sua filha para a Casa de Detenção em Jaru/RO.

PRF apreende medicamentos sem documentação fiscal em Acrelândia/AC

Durante operação de rotina realizada no quilômetro 10 da BR 364, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 200 unidades de medicamentos sem documentação. A ação ocorreu nesta última segunda-feira (17), sentido decrescente em Acrelândia/AC.

Por volta das 23 horas, a equipe da PRF abordou o veículo SR/FACCHINI S, cor branca, ano 2005, conduzido por um homem de 39 anos de idade. No momento da revista no interior do veículo, os policiais encontraram 200 unidades de medicamento da marca Cialis, em 50 cartelas, desprovidas de documentação fiscal.

Ao ser indagado, o motorista afirmou aos policiais que tinha adquirido os medicamentos de uma pessoa desconhecida, na saída da cidade de Rio Branco/AC sentido Porto Velho/RO e entregaria a um amigo. O abordado informou também que não receberia nenhuma gratificação pelo transporte.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Acrelândia/AC.

PRF flagra transporte ilegal de animal silvestre na capital de Rondônia

Na noite desta última quarta-feira (19), um animal silvestre foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado sentido crescente em Porto Velho/RO, nas imediações do quilômetro 760 da BR 364.

No momento, a equipe da PRF abordou o veículo VW/VOYAGE CL, cor vermelha, ano 2015, conduzido por um homem de 37 anos de idade, na companhia do passageiro de 51 anos. Ao revistar o interior do carro, os policiais encontraram uma unidade de animal silvestre, tipo pássaro, na posse do passageiro.

Solicitado os documentos de posse da ave, o ocupante apresentou apenas a Relação de Passeriformes vencida desde 31.07.2016, com endereço de Guajará-Mirim/RO.

O passageiro afirmou aos agentes que estava desprovido da guia de transporte do animal e que o proprietário se encontrava em Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) da localidade.

PRF detém dupla por porte ilegal de arma de fogo

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, 28 unidades de munições, 01 rádio amador PY, 01 algema e 01 simulacro de arma de fogo, nesta última quinta-feira (19). O flagrante se deu na altura do quilômetro 132 da BR 364, em Rio Branco/AC.

Por volta das 20 horas, os agentes da PRF abordaram o veículo I/VW/AMAROK, cor prata, ano 2010, com dois ocupantes. Ao revistar o interior do carro, os policiais encontraram uma pistola Glock de calibre 380 ACP, carregada com 14 munições, um carregador sobressalente com 14 munições, 01 rádio amador PY, 01 algema da marca tactical, 01 simulacro de arma de fogo e 03 facas.

Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo foram conduzidos para a Polícia Civil de Rio Branco/AC.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria