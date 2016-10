Em Vilhena, deputado inaugura complexo esportivo com emendas de sua autoria

O deputado estadual Hermínio Coelho (PDT) visitou na manhã desta sexta-feira, 21, a redação do Extra de Rondônia para anunciar que realizou a entrega de um complexo esportivo com piscina em Vilhena.

De acordo com o deputado, a cerimônia de entrega aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20.

O complexo esportivo conta com uma quadra poliesportiva coberta e piscina semiolímpica com vestuário (FOTOS ABAIXO), que vão atender cerca de 400 crianças que frequentam o Centro de Referência Especializada da Criança e do Adolescente (Creca) de Vilhena.

A obra foi construída com recursos do orçamento da Assembleia Legislativa (ALE), destinados pelo deputado Hermínio, no ano de 2014. “Fico feliz em entregar essa obra importante que vai atender crianças e adolescentes dos bairros periféricos de Vilhena”, disse Hermínio.

O deputado ressaltou também que pretende trabalhar em parceria com a prefeita eleita Rosani Donadon(PMDB) destinando recursos para serem investidos em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia