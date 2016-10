Graebin se apresenta à PF após mandado de prisão

Ao lado do seu advogado, o vereador Vanderlei Graebin (PSC) se apresentou agora pouco à Polícia Federal, em Vilhena.

Ele está com mandado de prisão expedido pela justiça estadual e estava sendo procurado desde as primeiras horas do dia.

Extraoficialmente, recai sobre ele suposta participação em esquema de propina para aprovação de loteamentos na cidade.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o advogado José Francisco, que defende o vereador, não quis expor detalhes da prisão e se limitou a dizer apenas que “fui constituído para defender” o cliente.

Por ser advogado e não ter uma sala especial, Graebin deve ficar em prisão domiciliar.

Graebin é um dos indiciados pela PF envolvendo lavagem de capitais. Além dele, estão citados os vereadores Carmozino Alves Moreira (PSDC), Jairo Peixoto (PP), Junior Donadon (PSD) e José Garcia (DEM), este último preso em flagrante antes de ir à sessão da Câmara, na terça-feira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação