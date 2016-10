OCUPA IF: Alunos do IFRO campus Vilhena acionam polícia para resolver impasse

Um aglomerado de estudantes se formou no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) Campus de Vilhena, na manhã desta sexta-feira, 21. Os alunos aguardavam o momento de entrar nas salas de aulas, que se encontram ocupados em protesto a PEC 241 desde o inicio da tarde de quinta-feira, 20.

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, uma estudante que não quis se identificar, contou que os agentes da Polícia Militar e Rodoviária Federal estiveram no local a pedido dos estudantes. “Estamos divididos, pois um grupo quer a ocupação e o outro é contra, ambos os grupos acionaram a policia”, disse a aluna.

Procurada pela reportagem do site a professora do Campus Vilhena, Telma Regis, relatou por telefone, que há outro movimento estudantil que esta se organizando para solicitar a interrupção à ocupação das salas de aula.

“Ontem o movimento ‘Ocupe IF’ protocolou um documento sobre a ocupação, em seguida os pais de alunos entraram com uma ação junto ao Ministério Publico Federal, ambos os documentos foram direcionados a reitoria, aguardando seu posicionamento. O que se percebe é uma movimentação de negociando da desocupação”, explicou a Telma.

Segundo a professora, a um empasse, pois o movimento estudantil tem o direito de se manifestar, do outro lado os alunos contrários têm direito ao ensino. “Nada foi protocolado ainda, porém é provável que na segunda-feira, 24, tudo se normalize”, destacou a professora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta