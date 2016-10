PIB de Rondônia pode duplicar em 10 anos, afirma Confúcio

Com a abertura feita pelo governador Confúcio Moura, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg) de Rondônia iniciou na noite dessa quinta-feira (20), o Ciclo de Estudos e Pesquisas no auditório do 5º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC).

São diversas palestras para lideranças e militares associados, e o principal tema de discussão é a importância do corredor bioceânico para a Amazônia Ocidental.

Confúcio Moura fez breve explanação sobre ações de seu governo, sobre o contexto econômico de Rondônia, ressaltando o crescimento positivo detectado pelo IBGE, que em 2015 apontou crescimento de 4,5%, muito acima da média nacional, e que “o Estado de Rondônia promete muito”.

“Duas políticas a ser feitas nos próximos cinco anos serão suficientes para mudar o Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia. Em dez anos, esse PIB poderá duplicar. Primeiro é a recuperação de áreas degradadas por pastagem, e a segunda é a regularização de 90 mil propriedades sem documento, de médios e grandes fazendeiros. Imaginem essas propriedades titularizadas, produtivas e com crédito bancário. A riqueza é incalculável”, afirmou.

São questões que o governador pretende apresentar ao presidente Michel Temer, em audiência solicitada, como também a realidade dos conflitos fundiários. “Infelizmente temos coisas negativas. Temos 170 mandados de reintegração de posse; traz grande desassossego para as propriedades que estão sofrendo crueldades, agressões violentas, botam fogo nos pastos, matam gado”, relatou.

Ressaltando a “recessão econômica dura no Brasil”, nunca vista nem mesmo na década perdida (anos 80), Confúcio Moura disse que fazer gestão hoje não tem segredo. “Bom gestor não é o que tem muito dinheiro. É o que sabe administrar as despesas. Todo dia eu corto alguma coisa do gasto público; no consumo de energia, de água, no uso de veículos, que junto com o combustível é centralizado e controlado no estado inteiro. Assim, temos sobra de recursos para pagar salários e fornecedores em dia”, afirmou.

Há também, segundo o governador, margem de sobra para investimento, ainda que pouca, e espaço para endividamento, mas ele garantiu que não irá mais fazer empréstimos. “Vou captar recursos de outra forma nos dois anos de governo que restam; procurar arrecadar melhor, para não deixar o estado endividado. Não vou deixar essa herança para o futuro governo”, garantiu.

Texto e foto: Assessoria