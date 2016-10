Polícia Federal realiza busca e apreensão em residências de vereadores em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 21, agentes da Polícia Federal (PF) realizam busca e apreensão nas residências de alguns vereadores, em Vilhena.

No momento PF está com agentes na casa do vereador Wanderlei Graebin (PSC), e também do parlamentar Carmozino Alves Moreira (PSDC), que estão sendo investigados por envolvimento por crimes de lavagens de capitais.

Os vereadores Jairo Peixoto (PP), Junior Donadon (PSD) e José Garcia (DEM), este último, preso em flagrante nesta terça-feira, também estão sendo investigados no mesmo inquérito.

De acordo com informações da reportagem do Extra de Rondônia, o vereador Vanderlei Graebin não foi encontrado em casa pelos agentes da PF, que continuam fazendo buscas na casa dos outros vereadores envolvidos na investigação.

A reportagem do Extra de Rondônia está acompanhando o caso em breve serão divulgadas novas informações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia