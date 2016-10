Políticos de Chupinguaia são intimados pela Polícia Civil

Em razão de investigação denominada “Operação Metastase” envolvendo autoridades políticas do município de Chupinguaia, uma equipe da Polícia Civil (PC) de Vilhena, cumpriu diversos mandados de intimação.

As investigações estão ligadas ao Tribunal de Justiça e apontam ligações do prefeito Vanderlei Palhari em esquema criminoso.

Basicamente são dois casos investigados, superfaturamento envolvendo pavimentação asfáltica no valor R$ 500 mil e outro envolvendo construção de um barracão escolar.

Caso a investigação relacionada ao prefeito como integrante da organização criminosa não termine até dezembro, é natural que os desdobramentos da investigação iniciada pela PC no início deste ano que já contou com prisões e busca e apreensão naquela cidade volte a percorrer junto ao Fórum de Vilhena, já que o mandato do prefeito acaba em dezembro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra