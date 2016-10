Com aulas paralisadas em Vilhena e Colorado, direção do IFRO diz que ocupação é legítima

A direção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) enviou nota ao Extra de Rondônia explicando que a ocupação feita por alunos é legítima.

Salientou que está dialogando com os estudantes para manter as unidades em funcionamento.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota Oficial: Ocupação nos campi do IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) vem a público informar que considera legítima a mobilização realizada pelos alunos contra a Proposta de Emenda à Constituição 241, e a reforma do Ensino Médio, através da Medida Provisória 746.

A gestão do IFRO está dialogando com os estudantes para que as ações de manifesto sejam realizadas sem prejuízos ao patrimônio público e de forma pacífica, a fim de manter as atividades em funcionamento em todas as unidades.

Atualmente os campi Vilhena e Colorado do Oeste estão ocupados por alunos e as aulas, em Colorado do Oeste, estão paralisadas, desde o dia 11 de outubro, com o funcionamento normal do setor administrativo e produtivo.

Em Vilhena após assembleia geral com a classe estudantil, a unidade foi ocupada na manhã de quarta-feira (20) e as aulas estão paralisadas.

O Campus Ji-Paraná, ocupado na quinta-feira (13), foi desocupado quatro dias depois, dando continuidade às mobilizações dos estudantes, com passeatas nas principais avenidas do município e conversas com a comunidade externa, sobre a PEC 241.

ORÇAMENTO PARA 2017

Caso aprovada, a PEC 241 reduzirá o orçamento do IFRO e de toda a educação nos próximos anos, uma vez que congelará o orçamento público. Segundo a gestão administrativa do instituto, considerando o crescimento da instituição, ampliação do número de vagas e oferta de novos cursos, o orçamento 2017 deveria ser 41,67% maior do que em 2016. No entanto, o orçamento aprovado pelo MEC em 31 de agosto deste ano foi reduzido em 14,32%, o que equivale a R$ 6.042.905,99.

Diante da perspectiva, este índice dificultará a realização das ações que o IFRO vem desenvolvendo para o crescimento educacional no Estado de Rondônia. Além disso, investimentos na aquisição de equipamentos, manutenção e ampliação de infraestrutura ficam comprometidos, assim como os recursos financeiros destinados à assistência estudantil, visto a redução do orçamento para o próximo ano.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia