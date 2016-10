Conheça os ganhadores de ingressos para Oktoberfest em Vilhena

A “Oktoberfest Vilhena 2016” se realizará no sábado, 29, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou para os internautas 5 ingressos para o show.

O evento contará com uma estrutura diferenciada com praça de alimentação, palco, área de mesas, bares e espaço exclusivo para as crianças.

De acordo com a organização da festa, as mesas já esgotaram, mas ainda é possível adquirir ingressos do segundo lote por R$50,00.

Os pontos de vendas são: Quiosque Oficial da festa, no Park Shopping Vilhena, e Banca do Zóio.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na sede do site a partir desta terça-feira, 25.

O site fica localizado na Avenida Liberdade, 3399, no centro de Vilhena. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Veja o nome dos ganhadores:

**Osmar Costa Savaris morador do bairro Villa Operaria.

**Evandro Diego Resende Alonso morador do bairro Cristo Rei.

**Jessica Raiza de Souza Ferreira moradora do bairro do Setor 27.

**Lizandra Maria Silva moradora do bairro Alvorada em Cerejeiras.

**Liliam S. Baspio moradora do bairro Embratel.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação