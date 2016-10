FLAGRANTE: polícia prende homem com 4 quilos de drogas em Cerejeiras

O Serviço de Inteligência e Captura da Polícia Civil de Cerejeiras conseguiu prender o suspeito Vicente dos Passos de Souza, conhecido como “paca”, de 42 anos, em posse de 4 quilos e 65 gramas de substância aparentando ser pasta base de cocaína. A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira, 21.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a droga estava acondicionada em quatro tabletes retangulares. Vicente foi flagrado pelos policiais durante patrulhamento de rotina na região de chácaras, no interior de um terreno e em atitude suspeita.

Os agentes realizaram abordagem ao suspeito e localizaram a droga no interior de uma mochila. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, onde foi flagranteado pelo delegado plantonista.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia