Força Tática prende suspeito de assassinato e tentativa em Vilhena

No começo da tarde deste sábado, 22, a guarnição da Força Tática recebeu informação que um homem identificado como Flávio José da Cruz, de 32 anos, morador na Rua Califórnia, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, é suspeito de homicídio e uma tentativa de assassinato.

Com isso, a guarnição fazia patrulhamento de rotina quando avistaram um homem com as características e o mesmo veículo utilizado na tentativa de homicídio ocorrido na noite desta sexta-feira, 21, na Rua 310, no bairro Vila Operária.

Na ocasião a vítima Osclei de Oliveira, de 30 anos, foi alvejada com vários disparos de arma de fogo.

Após passar por procedimentos médicos no Hospital Regional (HR), Osclei reconheceu o suspeito através de fotos, sendo Flávio como autor dos tiros contra ele.

Inclusive esta não é a primeira vez que Flávio tenta contra a vida de Osclei. A primeira há alguns meses, Flávio teria atirando em Osclei quando ele estava dentro do carro, mas não chegou a atingi-lo.

Osclei falou à reportagem que não conhece o agressor, e não sabe o motivo que o levou por duas vezes tentar contra sua vida.

Flávio tem mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Vilhena, suspeito de ter assassinado a tiros o lenhador Oscar de Assis Lopes, de 32 anos. O crime ocorreu no dia 6 de outubro de 2016, na Rua Bartolomeu, no setor 12, em Vilhena.

Oscar foi atingido por disparos de arma de fogo, foi socorrido ao HR, mas morreu algum tempo depois quando passava por cirurgia.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia