Força Tática prende suspeito por tentativas de homicídios em Vilhena

No começo da tarde deste sábado, 22, a guarnição da Força Tática recebeu informação que um homem identificado como Flávio José da Cruz, de 32 anos, morador na Rua Califórnia, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, é suspeito de homicídio e uma tentativa de assassinato.

Com isso, a guarnição fazia patrulhamento de rotina quando avistaram um homem com as características e o mesmo veículo utilizado na tentativa de homicídio ocorrido na noite desta sexta-feira, 21, na Rua 310, no bairro Vila Operária.

Na ocasião a vítima Osclei de Oliveira, de 30 anos, foi alvejada com vários disparos de arma de fogo.

Após passar por procedimentos médicos no Hospital Regional (HR), Osclei reconheceu o suspeito através de fotos, sendo Flávio como autor dos tiros contra ele.

Inclusive esta não é a primeira vez que Flávio tenta contra a vida de Osclei. A primeira há alguns meses, Flávio teria atirando em Osclei quando ele estava dentro do carro, mas não chegou a atingi-lo.

Osclei falou à reportagem que não conhece o agressor, e não sabe o motivo que o levou por duas vezes tentar contra sua vida.

Flávio tem mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Vilhena, suspeito de tentar matar a tiros Cleberson Ribeiro, de 30 anos. O crime ocorreu na noite de 6 de outubro, na Rua 821, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

