Motociclista sofre acidente mas rejeita atendimento médico

O acidente foi registrado por volta das 10h30 deste sábado, 22, no cruzamento da Rua Jamari com a 7 de Setembro, Bairro São José, em Vilhena.

Segundo informações apuradas no local, a motociclista que terá seu nome preservado, seguia pela Rua Jamari sentido BR-364, quando no cruzamento com a 7 de Setembro colidiu no carro que atravessou a preferencial.

O veículo Fiat Uno era dirigido por um idoso. Ninguém se feriu com gravidade no acidente, sendo que a motociclista sofreu escoriações leves e não quis ser socorrida pelos bombeiros ao hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia