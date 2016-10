Motorista avança preferencial e causa acidente com dois veículos

Acidente envolvendo um carro VW Gol, um Chevrolet Prisma e uma moto CG 150, ocorreu na noite deste sábado, 22, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Gol trafegava pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido Porto Velho, quando chegou ao cruzamento com Rua Jamari, teria avançado a preferencial e acabou acertando o prisma que por sua vez bateu no motoqueiro que estava ultrapassando.

No choque, o motociclista sofreu algumas escoriações e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia