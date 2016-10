OAB repudia declaração de delegado da PF que sugeriu “cela para advogados criminosos”

A Diretoria da OAB/RO e a Diretoria da Subseção da Vilhena enviaram nota ao Extra de Rondônia rebatendo as declarações do delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro Miranda Júnior.

Em entrevista coletiva, ao ser perguntado a respeito da prisão domiciliar do vereador Vanderlei Graebin, por ele ser advogado, Flori se mostrou indignado e afirmou que “os advogados do Estado de Rondônia são uma casta privilegiada de impunidade”. Ele sugeriu aos advogados forçar ação civil pública contra o Estado para a construção de uma sala de Estado-Maior “para abrigar advogados criminosos”.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A NOTA NA INTEGRA:

A Diretoria da OAB/RO e a Diretoria da Subseção da Vilhena vêm a público repudiar a infeliz manifestação prestada pelo Delegado de Polícia Federal Flori Cordeiro Miranda Júnior, lotado em Vilhena/RO, que afirmou em entrevista na tarde dessa sexta-feira que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria se “constranger” por lutar pelo cumprimento das prerrogativas profissionais insculpidas no Art. 7 da Lei n. 8.906/94, entre elas, a garantia de prisão domiciliar na ausência de sala de Estado Maior.

Como é de todos sabido no mundo jurídico, prerrogativas jamais se confundem com privilégios, sendo uma construção legislativa resultante da história e da evolução do que se pretende por mínimo garantido no Estado Democrático de Direito.

No caso, as prerrogativas do Advogado preservam a autonomia e altivez do profissional reconhecido constitucionalmente como indispensável à administração da Justiça, por servir como escudo dos direitos e garantias fundamentais.

Lamenta-se que o Delegado de Polícia Federal queira tratar como um pormenor, como um privilégio de uma “casta”, aquilo que o legislador reputou indispensável para a dignidade e respeito mínimos ao profissional da cidadania.

A OAB não se opõe à liberdade de pensamento, mas não silenciará diante de ofensas inadequadas à imagem da grande instituição que é para o Brasil, inclusive analisando eventual responsabilidade do Delegado de Polícia Federal.

A OAB/RO e a OAB/Vilhena reiteram seu respeito à Polícia Federal, sempre fiel parceira na proteção do cidadão rondoniense.

Texto: Assessoria OAB

Foto: Divulgação