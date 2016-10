Rosani Donadon garante mais recursos para Vilhena com senador

A prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) esteve reunida nessa semana com o Senador da República, Ivo Cassol (PP).

O encontro aconteceu no gabinete do parlamentar, em Brasília e contou com a presenta da deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB), bem como do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon (PTB).

Cassol parabenizou Rosani pela vitória e se comprometeu em continuar destinando suas emendas para o Cone-sul do estado, notadamente o município de Vilhena.

De acordo com Rosani, o Senador garantiu que os recursos já empenhados para a maior cidade da região sul do Estado continuarão em trâmite e serão entregues o mais rápido possível. “O Senador Cassol reiterou seu compromisso com Vilhena e se colocou à disposição para nos ajudar no que for preciso. Ele entende a necessidade em acelerar o desenvolvimento do município pela experiência que teve enquanto prefeito por dois mandados”, comentou a prefeita eleita.

Rosani Donadon já conseguiu R$ 3 milhões de emendas apenas dos senadores da república. Esse recurso é específico para a saúde pública do município, cuja finalidade é melhorar o setor. “Falta muita coisa na saúde pública de Vilhena, e meu compromisso com a área vem de muito tempo. Acredito que com a parceria dos senadores de Rondônia, bem como da bancada federal do nosso estado, vamos conseguir dar um salto de qualidade na área”, arrematou.

Texto e foto: Assessoria