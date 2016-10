Tapa no rosto teria sido motivo de mais um assassinato em Vilhena

Na manhã deste sábado, 22, após a Polícia Civil tomar conhecimento que um homem teria desaparecido na área rural de Vilhena, na capa 140 chácara 12, agentes de investigação foram até ao local.

Quando chegaram, encontraram rastros de pneu de motocicleta em um desvio feito para escoar água da chuva.

Ao seguirem as marcas, após 400 metros encontraram o corpo da vítima caído meio a vegetação. O cadáver tinha o pescoço quase decepado.

Os investigadores foram até a casa da chácara onde encontram dois homens que também trabalhavam no local, identificados como Jefferson David Souza Oliveira, de 21 anos e Leandro Moreira, de 29 anos.

Indagados sobre onde estaria o caseiro, ambos responderam que não sabiam, mas os policiais falaram que já tinham encontrado o corpo da vítima identificada como Fernando José da Silva, de 50 anos.

Diante da situação, Jefferson assumiu que matou o caseiro a golpes da machado. Na versão do assassino confesso, disse que estava cortando lenha quando a vítima se aproximou e por motivos fúteis deu um tapa em seu rosto, com isso, perdeu o controle a passou a golpear a vítima com o machado.

Após cometer o crime, colocou o corpo numa carriola e desovou no meio a vegetação. Após voltou para a casa e ficou tranqüilo.

Quanto a Leandro disse que estava dormindo na rede e não viu nada. Mas provavelmente ajudou a desovar o cadáver, pois além da carriola que tinha marcas de sangue, na moto da vítima também foi encontrado respingos de sangue na garupa.

Leandro Moreira tem mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Cuiabá pelo Artigo 157, roubo – condenado há seis anos, seis meses e dois dias em regime fechado. Ele estava foragido do sistema prisional.

Diante dos fatos, Jefferson e Leandro foram levados para a delegacia de Polícia civil, onde serão indiciados por homicídio.

