Motorista rampa quebra-molas e tomba veículo as margens da BR-364

Incidente ocorreu na noite deste domingo, 23, na BR-364, na rotatória do Posto Cavalo Branco, área urbana de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista que pediu para não ser identificado, relatou a reportagem que trafegava com seu carro Ford Fiesta com placas de Pedra Preta – Mato Grosso, pela rodovia sentido Cuiabá, quando ao passar pelo quebra-molas perdeu o controle de direção bateu no meio fio da via rodou e bateu novamente no outro lado do meio fio acertou a placa de sinalização e capotou.

Apesar dos estragos, o condutor não se machucou. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Com isso, foi conduzido a delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia