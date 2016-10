PRE apreende simulacro de pistola e detém suspeito em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 23, a guarnição da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) recebeu informações que ocupantes de um carro Fiat Palio Weekend de cor preta, placa NLN-2004/Inhumas – Goiás estava rondando o presídio Cone Sul, em Vilhena.

Com isso, em patrulhamento pela BR-364, os militares avistaram o veículo citado. Porém, o automóvel estava com películas muito escuras e não dava para observar quantas pessoas havia no carro. Então foi solicitado apoio de outras viaturas para abordar o veículo suspeito.

Em determinado momento o automóvel foi abordado na rodovia pelos policiais. Em revista foi encontrado no porta luvas um simulacro de pistola com dois carregadores.

O condutor do veículo, Jhonathan José Araújo declarou que a arma de brinquedo era apenas para diversão.

Diante dos fatos, o rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia