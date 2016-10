Segurança de baile é baleado no setor 6

A tentativa de homicídio ocorreu na noite deste domingo, 23, no baile da terceira idade como é conhecido, na Avenida 607, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Nilson Martins Lopes, de 31 anos, estava fazendo a segurança do baile quando foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Segundo testemunhas, um homem trajando roupas pretas de boné branco, se aproximou da vítima sacou a arma e atirou, acertando um tiro no tórax. Em seguida saiu correndo e fugiu a pé tomando rumo desconhecido.

A vítima foi socorrida por populares ao Hospital Bom Jesus. Segundo informação não corre risco de morte.

A Polícia Militar colheu informações para registrar a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia