Vereadores em cana, os fakes e a vice do japa – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

EM CANA

Vilhena tem a semana mais tensa do ano para a classe política local. Iniciou com a prisão do vereador José Garcia (DEM), na terça-feira, indiciamento de mais quatro vereadores e da também prisão do vereador Vanderlei Graebin (PSC), na sexta-feira. E a prisão o terceiro vereador: Carmozino Taxista (PSDC), neste sábado. Conforme a Polícia Federal (PF), três parlamentares: Jairo Peixoto (PP), Junior Donadon (PSD) e Marta Moreira (PSC) têm prisão decretada e são considerados foragidos.

COMPETÊNCIA

A operação é um desenrolar das ações que investigaram falcatruas na prefeitura de Vilhena, que levou para cadeia vários ex-secretários e pessoas de confiança do prefeito Zé Rover (PP). O mais surpreendente (para felicidade dos vilhenenses) foi a prisão em pleno sábado, dia não tão usual pela PF para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, já que normalmente o expediente encerra na sexta-feira. Competência comprovada!

NOME AOS BÓIS

Com a operação da PF ainda sem nome, o Extra de Rondônia sugere alguns. Que tal “Aliados até o fim”, em referência ao grupo de vereadores que defendia Rover na Câmara com unhas e dentes; ou “Lava-grana” (ao estilo Lava-Jato) ligando à propina que solicitavam dos empresários para aprovar loteamentos; Ou “Companheiro, é companheiro”, ao estilo Lula; ou mesmo “Toma lá, dá cá”, sei lá….O certo é que muita água vai rolar ainda por baixo da ponte.

SUPLENTES

E os suplentes de vereadores devem estar arrumando o terno. Ocorre que com alguns vereadores reeleitos na mira da PF, os suplentes devem assumir o posto no Legislativo. Mas isso ainda deve ser decidido em plenário, caso haja votação, ou após uma duradoura batalha judicial. Vamos aguardar!

LIMPA GERAL

O certo é que as polícias, tanto Federal, Militar, Civil e Rodoviária, estão limpando tudo e todos por um novo Brasil. A sociedade está cansada de ver a impunidade e a bandalheira virar uma questão corriqueira. E essa bandalheira não é apenas na política, são as atividades diárias dos brasileiros. Na política, alguns cidadãos, como é costume, continuam elegendo os mesmos políticos que há anos estão no poder a troca de R$ 10,00. As ações da PF, que resultaram em diversas prisões, são alerta aos políticos novatos que entram na vida pública com o pensamento de ficarem ricos da noite para o dia com falcatruas.

É A LEI

Os casos de corrupção traz um sentimento de revolta aos vilhenenses. Esse sentimento é facilmente identificado pelas mensagens postadas na página de relacionamento Facebook. Há pessoas que fazem comentários ligados à ação, mas outras atingem diretamente o lado pessoal. Mas cuidado. Não estamos aqui para defender ninguém, mas uma coisa é certa: as prisões dos vereadores têm caráter preventivo. Eles ainda têm o direito de se defender conforme determina a lei. Condenações só após o encerramento da ação.

FICHA LIMPA DO JAPA

A vereadora Mara Moreira, apesar de não ter sido indiciada, está na lista de procurados pela PF, segundo fontes do Extra de Rondônia. Neste sábado, a casa da edil foi “visitada” pelos homens de preto. Marta, no recente pleito eleitoral, foi candidata a vice-prefeita ao lado do empresário Eduardo Japonês (PV). Nos comícios, andava com uma camisa que tinha o slogan “Ficha Limpa” e mostrava as pernas dizendo que não tinha tornozeleira eletrônica. A declaração era uma provocação aos ex-deputados Natan Donadon (federal) e Marcos Donadon (estadual) presos por envolvimento em crimes de corrupção, cunhados de Rosani Donadon, sua adversária política. E agora, como explicar?

DOA A QUEM DOER

O Extra de Rondônia mantém o compromisso de bem informar aos leitores com responsabilidade. As informações, antes de irem para o ar, devem ser checadas para não provocar constrangimentos ou injustiças. Não nos deixamos levar por sentimentos, acusações sem fundamentos e sem comprovações, e sim pregamos pela veracidade da notícia. Se é verdade, tenham certeza que será divulgado no site. Isto fez que o Extra de Rondônia seja o site de notícias mais acessado do interior e o quarto de maior credibilidade em Rondônia.

OS FAKES

Os perfis falsos, os chamados Fakes, estão inundando as redes sociais, principalmente no Facebook. Até nos comentários deste site são comuns fakes criticando e xingando, sem piedade, fulano ou sicrano. E o pior é que reclamam de liberdade de expressão. As pessoas de bem usam as redes sociais para expor sua indignação, sugerir ou fazer críticas construtivas, mas não extrapolando suas manifestações evitando que o caso chegue às portas da justiça, já que eles podem ser processados por suas declarações. Já os fakes não têm medo, se escondem atrás da tela. Isto faz o Extra de Rondônia pensar e repensar diariamente em cortar os comentários. O que seria bom para a democracia se tornou um problema social. É uma pena!

SEM PRESTÍGIO

Em visita a Vilhena para inaugurar uma obra (tudo organizado pela prefeitura), o deputado estadual Hermínio Coelho, de Porto Velho, estranhou a falta da cobertura da imprensa vilhenense na solenidade. Após conversar com um e outro, chegou a uma conclusão: é o tratamento frio da atual administração aos profissionais de imprensa.

100% CULTURA

São ventilados boatos que a prefeita eleita Rosani Donadon vai acabar com a Fundação Cultural de Villhena (FCV). Porém, a assessoria da futura gestora municipal rebate dizendo que o setor cultural também será prioridade em sua gestão. Um dos principais pontos é a construção do teatro municipal. Há uma revolta generalizada entre os atuais gestores da FVV, já que, após anos de criação da entidade, ainda não mostraram a que vieram, não conseguiram dialogar com os produtores culturais locais, nem implantar o Conselho Municipal de Cultural. Isto motivou o cancelamento de eventos importantes na cidade, como o revéillon, aniversário da cidade e carnaval que não foram realizados sob a justificativa de falta de recursos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa