Confira ação da PRF nas últimas 72 horas

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 13 acidentes de trânsito que resultaram em 13 feridos e uma morte.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2.443 veículos e 3.355 pessoas, destas

427 realizaram teste etílico, sendo que 17 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e 02 detidos.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 144 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

1.594 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

Motociclista é detido PRF ao apresentar documento falso.

Na noite do último domingo(23.10), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal(PRF) deteve um motociclista de 25 anos de idade, acusado de usar documento falso. O flagrante ocorreu durante a fiscalização realizada nas imediações do quilômetro 820 da Br 364, no sentido crescente em Porto Velho/RO.

Ao abordar o veículo HONDA/CG 150 TIT de cor vermelha, ano 2014, e solicitar os documentos de porte obrigatório do motociclista, os Agentes da PRF contataram que a CNH apresentada pelo condutor possuía fortes indícios de inautenticidade ou adulteração, efetuada a consulta nos sistemas de segurança, não foi encontrado registro da CNH apresentada.

Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Porto Velho/RO

PRF apreende cerca de quinze quilos de cloridrato de cocaína em Ji-Paraná/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante a passageira de 24 anos de idade, acusada de tráfico de drogas, no último sábado(22.10), durante fiscalização executada nas proximidades do quilômetro 352 da BR 364, na cidade de Ji-Paraná/RO.

A jovem transportava escondido em seus pertences cerca de 15 quilos de substância análoga a cloridrato de cocaína.

o abordar o ônibus M. Benz, ano 2016, de transporte de passageiros oriundo de Porto Velho/RO com destino a São Luiz de Montes Belos/GO, os Agentes da PRF encontraram no bagageiro do ônibus, dois coolers automotivos, recheados de droga. A passageira disse aos policiais que tais coolers seriam um presente de seu pai, residente em Porto Velho, para ela e sua irmã.

Escondidos no interior dos coolers haviam 14 tabletes, com peso total de 15 kg de substância análoga ao cloridrato de cocaína.

Diante dos fatos, a passageira recebeu voz de prisão e foi encaminhada incólume, junto com os produtos apreendidos à Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

PRF flagra três foragidos da Justiça no final de semana, em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), continua atenta no combate a criminalidade. Três foragidos da justiça foram capturados pela PRF, nas últimas 72 horas, durante fiscalização de rotina realizada ao longo da Br 364.

A primeira ocorrência foi registrada em Ji-Paraná(RO), as 23h25, de sexta-feira(21). Ao abordar o veículo ônibus de transporte de passageiros da linha Espigão do Oeste / Porto Velho, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do passageiro, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2° Vara Única, em 29/09/2015, acusado de Apropriação indébita.

Já no inicio da tarde de domingo(23), ao abordar em Vilhena/RO, o veículo GM/CLASSIC LIFE, ano 2008, de cor branca, oriundo de Cuiabá/MT, os Agentes da PRF constataram, após efetuar as consultas dos dados pessoais nos sistemas de segurança, haver em desfavor do motorista de 31 anos de idade, um mandado de prisão em abeto, datado de 13/04/2016, com validade até 12/04/2018, expedido pela Magistrada da 1ª Vara do Tribunal do Júri do município de Manaus/AM.

E por fim no domingo a noite, por volta das 22horas, a equipe PRF lotada em Ariquemes/RO abordou um veículo de transporte coletivo de passageiros, tipo ônibus, com linha Porto Velho-RO/Costa Marques-RO.

Ao se proceder consulta nominal do passageiro de 41 anos de idade, que ocupava a poltrona número 04, verificou-se que consta em seu desfavor 02 (dois) mandados de prisão, sendo um da Comarca de Porto Velho-RO acusado de receptação e outro da Comarca de Santa Luzia do Oeste-RO acusado de furto.

Diante dos fatos, após os procedimentos de praxe, os presos foram entregues aos Presídios das localidades.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria