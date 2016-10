“Junior se apresentou à PF na hora estipulada e provará inocência”, garantem advogados

“O vereador Junior Donadon nunca esteve foragido, como muitos falam. Ele retornava à cidade de Vilhena de uma viagem programada. Quando foi comunicado da prisão preventiva, ele informou às autoridades policiais que se entregaria às 14h00 de hoje. E assim aconteceu”.

Com estas palavras, os advogados Jatabairu Francisco Nunes e Érica Braga rebatem as declarações de que o vereador estava foragido e que foi preso em abordagem feita por agentes da Polícia Federal (PF), na divisa dos Estados de Mato Grosso e Rondônia.

Jatabairu mostrou documentos que comprovam a preocupação de Junior Donadon em se apresentar à Justiça para os esclarecimentos necessários.

Às 15h51, de sexta-feira, 21 de outubro, o advogado comunicou ao Departamento da PF que Junior se apresentaria de forma espontânea às 14h00 desta segunda-feira, mesmo antes da justiça expedir mandado de prisão preventiva, o que aconteceu no sábado, 22. A informação foi direcionada ao escrivão Udson da Silva. “O comunicado foi enviado na sexta-feira à DPF, mas foi lido apenas hoje às 12h23, portanto, as autoridades tinham conhecimento de que o vereador se entregaria. É por isto que foi montada uma barreira na divisa. Foi desnecessário. Estamos surpresos com tudo isto”, avaliou.

Érica Braga diz que Junior Donadon nunca recebeu, pediu ou fez qualquer ato que desabone sua conduta com qualquer cidadão e que provará sua inocência. “O caso está em investigação e o vereador tem direito a se defender. Acreditamos plenamente na inocência de Junior e isto será provado na conclusão da ação. Ele se preocupou em estar na DPF no dia e hora estipulados com a justiça, exatamente para todo e qualquer tipo de esclarecimentos. Peço paciência à população para não fazer julgamentos precipitados de fatos que desconhecem. Em breve, a sociedade vilhenense poderá atestar sua idoneidade”, encerrou a advogada.

