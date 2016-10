Rosangela Donadon solicita recursos de bancada federal para o Cone Sul

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou nessa semana da reunião da bancada federal do estado de Rondônia, em Brasília.

O encontro tem como objetivo determinar as entidades e instituições públicas que irão receber os recursos de bancada.

Na reunião deste ano, a deputada do Cone-sul de Rondônia esteve presente para tentar junto aos parlamentares federais o maior número possível de recursos para o extremo sul do Estado.

De acordo com Rosangela, a participação dos deputados estaduais foi de extrema importância, uma vez que puderam acompanhar de perto as ações dos deputados federais e senadores no sentido de encaminhar recursos para Rondônia. “Os deputados estaduais presentes estavam tentando conquistar o maior número de recursos para suas regiões. Esse tipo de evento é de suma importância para o futuro do estado”, relatou a deputada.

Somente no ano passado, a bancada federal de Rondônia encaminhou para os municípios recursos na ordem de mais de R$ 122 milhões, valor suficiente para investimentos em vários setores da sociedade. “Visitei todos os deputados federais e senadores de Rondônia para solicitar apoio a fim de garantir mais investimentos para nossa região. Todos me garantiram empenho e reiteraram suas parcerias com os sete municípios do Cone-sul”, enfatizou a deputada.

Texto e foto: Assessoria