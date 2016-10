Tentativa de fuga é registrada no presídio Cone Sul em Vilhena

O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 24, no Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, alguns presos teriam cerrado grades na tentativa de fugir, mas foram contidos por agentes penitenciários e policiais militares que fazem a segurança externa.

Segundo informação extra-oficial, o motivo da fuga seria a briga entre facções existente dentro do presídio. Pois membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) estariam ameaçando de morte integrantes do Comando vermelho (CV). Fato ainda não confirmado pela direção.

Texto: Extra e Rondônia

Foto: Arquivo/Extra