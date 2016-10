Após prisão, vereador vilhenense enfrenta processo de expulsão no DEM

O deputado federal Marcos Rogério, presidente da Comissão Provisória Estadual dos Democratas (DEM), publicou edital, na sexta-feira, 21 de outubro, informando a abertura de processo disciplinar contra o vereador de Vilhena, José Garcia, líder da sigla partidária na Câmara Municipal.

Garcia, que está afastado do mandato por determinação judicial e era vice-presidente da Casa de Leis, é um dos envolvidos num suposto esquema para aprovação de loteamentos no Legislativo municipal. Ele está preso há uma semana na Casa de Detenção. Além dele, mais cinco vereadores estão envolvidos no caso.

Conforme o processo disciplinar, instaurado pela Direção Estadual do DEM, Garcia será julgado por comissão de ética do DEM designada, observando os princípios constitucional e estatutário do contraditório e da ampla defesa.

A medida disciplinar – segundo a sigla partidária – visa preservar a imagem do Democratas, “reconhecido por sua incansável luta contra toda forma de corrupção, prática condenada em todas as instâncias do partido. Ademais, o Democratas reafirma que jamais acobertou ou acobertará qualquer desvio de conduta de quem quer que seja”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação