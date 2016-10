Empresário da Avenida Rondônia grava vídeo mostrando alagamento na via

Durante a chuva que caiu no último domingo, 23, em Vilhena, o empresário Cláudio proprietário do Mercado Rondônia, gravou um vídeo mostrando a situação caótica da via.

O empresário disse a reportagem do Extra de Rondônia, que infelizmente não acredita mais que este ano a avenida que é de suma importância para os comerciantes daquele setor seja asfaltada.

Porém, segundo Cláudio, ficou mais caro o molho do que o peixe. Pois antes, após as chuvas, as águas escoavam e não alagava. Agora, se acumula e a avenida fica parecendo um rio. “Quando começar as chuvas de fato, vamos precisar de barcos para passar por ela, e todos os empresários terão muitos prejuízos,” enfatizou Cláudio.

Os moradores de forma geral do bairro Parque Novo Tempo, acredita que a próxima administração deverá olhar com mais carinho para o setor, e, antes de tudo terminar o asfalto que foi começado e infelizmente parou por culpa dos políticos que não tem responsabilidade com o erário público e não respeitaram o povo, trazendo mais sofrimento aos moradores e empresários.

Veja vídeo gravado pelo empresário

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução