Força Tática fecha boca de fumo e detém suspeitos no Jardim Primavera

No final da manhã desta terça-feira, 25, a guarnição da Força Tática recebeu informação que numa casa na Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, provavelmente funcionava uma boca de fumo, pois a movimentação de pessoas no local era demasiada.

Com isso, nesta manhã de terça, a guarnição abordou um usuário de drogas nas proximidades, na revista não foi encontrada nada, mais o mesmo confessou que costumeiramente compra entorpecente no local. Nesta data tentou comprar fiado, mas não conseguiu.

Outro rapaz conhecido dos policiais foi visualizado próximo a casa numa bicicleta, mas ao perceber a presença da viatura, largou o veículo fugiu, porém, foi localizado e detido. O suspeito identificado como Maycon Lucas Saraiva Sobrinho, confessou que tinha acabado de furtar a bicicleta Caloi Poti de cor roxa no Mercado Aliança e estava indo trocar por drogas.

Os militares foram até ao imóvel , ao parar a viatura o proprietário identificado como Jackson Pereira Tomas, correu para o interior da residência, mas foi abordado. Além do dono, havia três mulheres no local.

Em revista, foi localizada porções de substancia aparentando ser maconha, porções de pó branco aparentando ser cocaína, uma sacola contendo alguns comprimidos de cor branca, no qual o suspeito não soube explicar o que era, e um aparelho DVD de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia