Lideranças de Pimenteiras pedem apoio para Festival de Praia

O apoio para o Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste, que é realizado no mês de setembro, foi solicitado por lideranças do município durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB).

O prefeito eleito Olvindo Luiz Donde, o Vino (PDT), o vereador eleito Luiz Carlos (PMDB), o atual vereador Isaque Zigue (PV) e o ex-prefeito de Pimenteiras, Carlinhos Rodrigues, apresentaram o pedido para que o maior evento do município volte a ser bem organizado e atraia os turistas.

Segundo o deputado, ele vai analisar a possibilidade legal de destinar emendas ou alocar recursos junto ao Governo para apoiar a realização do evento.

O prefeito Vino acrescentou que o festival precisa ser retomado em sua plenitude, para que a cidade ganhe com a vinda dos turistas. “Deixamos de receber os visitantes, que durante a semana do festival geram muitos empregos e renda para a nossa comunidade”, completou ao afirmar que por dois anos consecutivos o festival não foi realizado.

Localizado às margens do rio Guaporé, na fronteira com a Bolívia, o município tem na atividade turística uma de suas principais fontes de renda, principalmente com os praticantes da pesca esportiva.

Texto e foto: Assessoria