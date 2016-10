Por Dia dos Finados, ambulantes começam a montar barracas no cemitério

Com a proximidade do feriado do Dia dos Finados, celebrado no dia 2 de novembro, o movimento nas barracas em frente ao Cemitério Municipal Cristo Rei, em Vilhena, já começou.

Os ambulantes, que todos os anos trabalham com a venda de arranjos de flores, velas e vasos, relataram ao Extra de Rondônia que a procura ainda é pouca, mas esperam um aumento com a proximidade da data.

A autônoma Lurdes da Silva atua no ramo de flores 16 anos. Ela afirma que todo ano monta a barraca em frente ao cemitério. “Já estou neste negócio há muitos anos e aproveito esta época do ano para garantir um extra. Todo ano consigo juntar uma quantia razoável, que cobre as despesas de fim de ano”, declarou.

Lurdes relatou que após anos atuando no ramo, nunca viu um movimento tão fraco neste período. “Nós montamos as barracas aqui na frente do cemitério uns 15 dias antes do Dia de Finados. Nestes dias que antecedem o feriado, os familiares costumam comprar as coroas de flores, arranjos e vasos com antecedência, mas este ano, por enquanto, ainda está parado”, explicou.

Já Jadson Vicente de Souza trabalha representando uma empresa de venda placas de lápide disse que as pessoas tem se mostrado interessadas na compra de placas. “Neste período as pessoas aproveitam para homenagear os entes queridos falecidos, uma das formas e arrumar a lápide do túmulo”, disse Jadson.

Nas barracas montadas em frente ao cemitério, é possível encontrar flores com preços que variam entre R$ 5,00 a R$ 40,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia